"Золотой купол" для США: Трамп снова анонсировал строительство противоракетного щита
- Дональд Трамп анонсировал строительство противоракетного щита "Золотой купол" для защиты США от ракетных атак.
- Политик подписал приказ о начале строительства.
Американский лидер Дональд Трамп анонсировал строительство противоракетного щита "Золотой купол" для защиты страны и населения от воздушных атак. Политик уже подписал соответствующий приказ.
Об этом Трамп заявил на большом политическом митинге в Мичигане, информирует 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.
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Американский противоракетный щит "Золотой купол"
По словам Трампа, у США уже был "Железный купол", но но название нового проекта ему больше нравится.
Недавно я подписал приказ о начале строительства противоракетного щита "Золотой купол" для защиты нашей родины от ракетного нападения. Мы будем называть его "Золотым куполом". У нас был "Железный купол". Но почему-то "Золотой купол" звучит для меня лучше,
– сказал политик.
После этого американский лидер предложил присутствующим проголосовать за лучшее название и шутил по этому поводу.
"Я не знаю. Возможно, это не так. Что тебе больше нравится – "Золотой купол" или "Железный купол"? Давайте проголосуем. "Золотой купол." О нет, я думаю, у нас проблемы", – сказал Трамп.