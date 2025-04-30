"Золотой купол" для США: Трамп снова анонсировал строительство противоракетного щита

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал строительство противоракетного щита "Золотой купол" для защиты страны и населения от воздушных атак. Политик уже подписал соответствующий приказ.

Об этом Трамп заявил на большом политическом митинге в Мичигане, информирует 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.

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Американский противоракетный щит "Золотой купол"

По словам Трампа, у США уже был "Железный купол", но но название нового проекта ему больше нравится.

Недавно я подписал приказ о начале строительства противоракетного щита "Золотой купол" для защиты нашей родины от ракетного нападения. Мы будем называть его "Золотым куполом". У нас был "Железный купол". Но почему-то "Золотой купол" звучит для меня лучше,

– сказал политик.

После этого американский лидер предложил присутствующим проголосовать за лучшее название и шутил по этому поводу.

"Я не знаю. Возможно, это не так. Что тебе больше нравится – "Золотой купол" или "Железный купол"? Давайте проголосуем. "Золотой купол." О нет, я думаю, у нас проблемы", – сказал Трамп.

