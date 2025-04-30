Про це Трамп заявив на великому політичному мітингу у Мічигані, інформує 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.

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Американський протиракетний щит "Золотий купол"

За словами Трампа, у США вже був "Залізний купол", але назва нового проєкту йому більше до вподоби.

Нещодавно я підписав наказ про початок будівництва протиракетного щита "Золотий купол" для захисту нашої батьківщини від ракетного нападу. Ми називатимемо його "Золотим куполом". У нас був "Залізний купол". Але чомусь "Золотий купол" звучить для мене краще,

– сказав політик.

Після цього американський лідер запропонував присутнім проголосувати за кращу назву та жартував щодо цього.

"Я не знаю. Можливо, це не так. Що тобі більше подобається – "Золотий купол" чи "Залізний купол"? Давайте проголосуємо. "Золотий купол." О ні, я думаю, у нас проблеми", – сказав Трамп.

