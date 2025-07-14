В Германии заявили об "очень позитивных сигналах" из США относительно передачи Patriot Украине

В Германии сообщила об "очень позитивных сигналах" со стороны Соединенных Штатов относительно возможной продажи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Вопрос их финансирования сейчас решается.

Об этом заявил представитель МИД ФРГ, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о закупке Patriot для Украины?

По словам представителя, стороны сейчас обсуждают детали.

Сейчас ведутся обсуждения об условиях реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться,

– сказал он.

На фоне этого министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля отправился в Вашингтон с официальным визитом. Там он планирует провести переговоры с американским коллегой, главой Пентагона Питом Гегсетом.

Ожидается, что ключевой темой встречи станет усиление поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Напомним, как сообщало издание Bloomberg, Германия планирует купить две системы Patriot для Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты к системам ПВО Patriot. Он отметил, что они необходимы для защиты страны, потому что глава Кремля Владимир Путин "разговаривает мило, но потом вечером всех бомбит".