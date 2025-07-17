Идет подготовка к быстрой передаче Украине систем Patriot, – командующий силами НАТО Гринкевич

Украине готовятся быстро передать системы ПВО Patriot. НАТО, в свою очередь, координирует этот процесс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, которого цитирует Reuters.

К теме В Германии опровергли заявление Трампа, что первые ракеты к Patriot уже едут в Украину

Что сказал Гринкевич о Patriot для Украины

По словам Алексуса Гринкевича, продолжается подготовка к быстрой переброске Украине дополнительных систем ПВО Patriot, поскольку страна испытывает одни из самых тяжелых и самых массированных российских атак за всю полномасштабную войну.

Подготовка продолжается, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по передаче ракет Patriot. Мне дали указания – вывезти комплексы как можно скорее,

– сказал командующий Объединенных сил НАТО в Европе на конференции в немецком городе Висбаден.

К слову, в Минобороны Германии заявили, что готовы профинансировать передачу Украине двух комплексов Patriot для усиления ПВО. Однако точные механизмы будут согласованы при участии представителей НАТО, США, европейских союзников, Украины и промышленности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что 17 Patriot смогут отправить в Украину очень скоро. В то же время Трамп не уточнил, о чем именно говорится: о батареях или компонентах системы.