США готовы к новому давлению на Россию: Кремль взамен имеет 2 козыря

Уже 18 марта должен состояться телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Соединенные Штаты имеют чем надавить на Россию. Но диктатор Путин также может начать выкручиваться.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, заметив, что Дональд Трамп до сих пор ведет себя непредсказуемо. Поэтому на самом деле от звонка с Путиным можно ожидать чего угодно.

Смотрите также Пришло время для "плана Б": как Трамп отреагирует на требования Путина о 30-дневном перемирии

У кого лучшая позиция

Как отметил Краев, Соединенные Штаты находятся в достаточно сильной позиции. В команде Трампа уже намекали, что существует возможность усиления санкций против России, если Путин не захочет идти на перемирие. Также они вполне могут "обострить" отношения с диктатором и передать Украине существенное количество оружия.

Конечно же, параллельно были и заявления о взаимных уступках. Но в целом Соединенные Штаты показали, что имеют возможность надавить на Путина. Однако они могут и не использовать эти инструменты.

Россия не имеет большого количества "карт" против Соединенных Штатов. Однако они могут продолжать давить на Украину и Европу. Речь идет как об усилении обстрелов и энергетическом давлении, так и о диверсиях и терроризме.

Если говорить об американцах, то ту есть две угрозы от России. Первая – ядерный шантаж. Россия постоянно это использует. Вторая – давление на Трампа. Он обещал очень быстро решить эту войну. Россия может начать ставить палки в колеса и говорить: "Или ты давишь на Украину, или у нас ничего не получится. И все твои обещания накрываются". Это такое давление на его самолюбование и желание быть чемпионом. Но параллельно россияне будут ему льстить, – отметил Краев.

Добавим, в Белом доме уже прокомментировали, чего ожидают от разговора с Владимиром Путиным. Он состоится 18 марта.