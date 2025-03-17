Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, заметив, что Дональд Трамп до сих пор ведет себя непредсказуемо. Поэтому на самом деле от звонка с Путиным можно ожидать чего угодно.

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У кого лучшая позиция

Как отметил Краев, Соединенные Штаты находятся в достаточно сильной позиции. В команде Трампа уже намекали, что существует возможность усиления санкций против России, если Путин не захочет идти на перемирие. Также они вполне могут "обострить" отношения с диктатором и передать Украине существенное количество оружия.

Конечно же, параллельно были и заявления о взаимных уступках. Но в целом Соединенные Штаты показали, что имеют возможность надавить на Путина. Однако они могут и не использовать эти инструменты.

Россия не имеет большого количества "карт" против Соединенных Штатов. Однако они могут продолжать давить на Украину и Европу. Речь идет как об усилении обстрелов и энергетическом давлении, так и о диверсиях и терроризме.

Если говорить об американцах, то ту есть две угрозы от России. Первая – ядерный шантаж. Россия постоянно это использует. Вторая – давление на Трампа. Он обещал очень быстро решить эту войну. Россия может начать ставить палки в колеса и говорить: "Или ты давишь на Украину, или у нас ничего не получится. И все твои обещания накрываются". Это такое давление на его самолюбование и желание быть чемпионом. Но параллельно россияне будут ему льстить, – отметил Краев.

Добавим, в Белом доме уже прокомментировали, чего ожидают от разговора с Владимиром Путиным. Он состоится 18 марта.