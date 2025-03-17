Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що Дональд Трамп досі поводиться непередбачувано. Тому насправді від дзвінка з Путіним можна очікувати чого завгодно.

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У кого краща позиція

Як наголосив Краєв, Сполучені Штати перебувають у достатньо сильній позиції. У команді Трампа вже натякали, що існує можливість посилення санкцій проти Росії, якщо Путін не захоче йти на перемир'я. Також вони цілком можуть "загострити" відносини з диктатором та передати Україні суттєву кількість зброї.

Звісно ж, паралельно були й заяви про взаємні поступки. Але загалом Сполучені Штати показали, що мають можливість натиснути на Путіна. Однак вони можуть і не використовувати ці інструменти.

Росія не має великої кількості "карт" проти Сполучених Штатів. Однак вони можуть продовжувати тиснути на Україну та Європу. Йдеться як про посилення обстрілів та енергетичний тиск, так і про диверсії та тероризм.

Якщо говорити про американців, то ту є дві загрози від Росії. Перша – ядерний шантаж. Росія постійно це використовує. Друга – тиск на Трампа. Він обіцяв дуже швидко вирішити цю війну. Росія може почати ставити палки в колеса і говорити: "Або ти тиснеш на Україну, або у нас нічого не вийде. І усі твої обіцянки накриваються". Це такий тиск на його самолюбування та бажання бути чемпіоном. Але паралельно росіяни будуть йому лестити, – зазначив Краєв.

Додамо, у Білому домі вже прокоментували, чого очікують від розмови з Владіміром Путіним. Вона відбудеться 18 березня.