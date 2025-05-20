Рубіо назвав, чому Україна та Росія не можуть порозумітися

Державний секретар США Марко Рубіо озвучив головну проблему у переговорах України та Росії. В його заяві привертає увагу один важливий момент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Рубіо.

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У чому полягає проблема з переговорами України та Росії

На думку Рубіо, США наразилися на проблеми під час спроб зупинити війну.

Він переконаний, що війна Росії проти України має завершитися врегулюванням шляхом переговорів. А військовим шляхом її не завершити. До того ж боєприпаси в Україні витрачаються швидше, ніж їх виробляють Захід і США.

І основна проблема, з якою ми зіткнулися в Україні, полягає в такому: Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом. У цьому і полягає суть проблеми,

– сказав Рубіо.

Тобто у США розуміють, що зазіхання Москви неправомірні. Імовірно, йдеться про чотири українські області – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. А також окупований півострів Крим.