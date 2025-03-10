Рубіо відповів, чи планують США надавати військову допомогу Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не будуть надавати військову допомогу росіянам. Водночас на зустрічі в Саудівській Аравії делегації планують обговорити відновлення підтримки Києву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Рубіо висловився про військову допомогу Росії

На шляху до Саудівської Аравії держсекретар Марко Рубіо поспілкувався з журналістами. У коментарі представникам ЗМІ він висловився про військову допомогу Росії.

Я можу вас запевнити, що ми не будемо надавати військову допомогу росіянам,

– заявив Рубіо.

Ця фраза видалася дивною, адже Росія виступає у цій війні агресором. Саме Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, а тому пояснення, що США не планують надавати військову допомогу окупантам пролунала дивно.

Водночас Рубіо повідомив, що на майбутніх зустрічах у Джидді, скоріш за все, делегації обговорять відновлення військової підтримки Києву. За словами держсекретаря, позиція США щодо допомоги може змінитися, якщо "буде віра, що Україна серйозно налаштована на мир".

Раніше Рубіо заявив, що Україна повинна поступитися територіями в рамках будь-якої мирної угоди. Він також наголосив, що майбутні переговори з Москвою будуть необхідні для визначення компромісів, на які готова піти Росія, щоб завершити війну.