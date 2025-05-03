Рубіо може бути радником Трампа з нацбезпеки щонайменше шість місяців, – ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо, ймовірно, обійматиме посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки щонайменше протягом шести місяців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Читайте також Є "ідеальним" кандидатом: в Axios назвали нового фаворита на посаду радника Трампа з нацбезпеки

Рубіо суміщатиме дві посади

За словами трьох високопосадовців Білого дому, низка провідних радників Дональда Трампа зацікавлені в тому, щоб ця домовленість стала постійною.

Співрозмовники видання також розповіли, що призначення Марко Рубіо виконувачем обов'язків радника з нацбезпеки "не було задумано як тимчасовий захід".

Цікаво, що сам Рубіо не прагнув отримати ці посади – його про це попросили особисто Трамп і глава апарату Білого дому С'юзі Вайлз. Вони хотіли, щоб Рубіо взяв "повний контроль" над зовнішньополітичним напрямом адміністрації.

Він просто квінтесенція командного гравця, який готовий взяти на себе будь-яке необхідне завдання заради президента,

– сказав чиновник.

До того ж, за словами посадовців, Марко Рубіо "розуміє процеси і зовнішню політику".

Тут потрібен не той, хто будуватиме імперію, маніпулюватиме людьми або просуватиме власні інтереси, а той, хто чесно співпрацює з президентом і командою. Рубіо повністю сфокусований на виконанні завдань президента,

– пояснило інше джерело видання.

Нагадаємо, 1 травня стало офіційно відомо, що президент США Дональд Трамп відсторонив Майкла Волца від посади радника з національної безпеки. Це сталося після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.