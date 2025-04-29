Рубіо закликав Лаврова припинити "безглузду" війну в Україні

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів телефонну розмову з очільником російського МЗС Сергєєм Лавровим. Під час дискусії Рубіо закликав завершити бойові дії в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Рубіо закликав Лаврова завершити "безглузду війну" в Україні

Як вказала прессекретар Держдепартаменту Теммі Брюс, Рубіо 27 квітня провів розмову з міністром закордонних справ Росії про "подальші кроки в мирних переговорах між Росією та Україною".

Держсекретар США провів розмову з Лавровим після візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви 25 квітня.

Зокрема, Рубіо підкреслив на необхідності негайного припинення вогню.

Сполучені Штати серйозно налаштовані на те, щоб сприяти припиненню цієї безглуздої війни,

– заявив Рубіо у розмові з Лавровим.

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Нагадаємо, що у п'ятницю, 25 квітня, відбулася зустріч Путіна та американського спецпредставника Віткоффа. У Кремлі прокоментували, як вона пройшла. Зокрема, про якийсь прогрес у переговорах заявив голова російського фонду прямих інвестицій Дмитрієв.

"У переговорах Путіна з Віткоффом є рух на шляху до прогресу", – цитують його пропагандистські ЗМІ.