"Працює в нелюдському режимі": Рубіо назвав "абсурдними" припущення про стан здоров'я Трампа

Держсекретар США Марко Рубіо взявся захищати фізичний стан здоров'я американського президента Дональда Трампа. Так, будь-які припущення про погіршення здоров'я та когнітивних здібностей очільника Білого дому Рютте відкинув.

За його словами, побоювання щодо здоров'я Трампа – "абсурдні". Про це він говорив під час виступу перед комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу.

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Що Рубіо сказав про здоров'я Трампа?

Увагу парламентарів привернули відео, на яких американський лідер сидів із заплющеними очима, поки держсекретар говорив поруч із ним.

Нагадаємо, що Дональду Трампу наразі 79 років.

Коментуючи представлені відеоролики, Рубіо сказав, що подібні припущення – "абсурдні" й "безглузді". Держсекретар погодився з можливим невдоволенням декого політикою Дональда Трампа, проте стан його здоров'я не викликає сумнівів.

Я запевняю вас, що це не президент, який спить або страждає на якісь когнітивні порушення… Насправді він неймовірно активний, у багатьох випадках набагато активніший, ніж набагато молодші люди, які його оточують. Це факти,

– зазначив Рубіо.

Окрім того, очільник Держдепу став на захист президента США й вирішив уточнити, що Трамп "працює без перерви й спить дуже мало".

"Я розмовляю з ним у будь-який час дня і ночі. Він працює в нелюдському режимі", – сказав держсекретар США.

Як лікарі оцінюють стан Трампа?

Наприкінці травня Дональд Трамп пройшов щорічний комплексний медогляд у військово-медичному центрі Волтера Ріда, який також включав когнітивне тестування.

За підсумками обстеження лікар Білого дому заявив, що президент перебуває у "відмінному" стані здоров'я та здатний виконувати свої обов'язки. Під час перевірки Трамп отримав максимальні 30 балів за тестом когнітивних здібностей.

У медичному звіті також зазначили незначний набряк гомілок і невеликі синці на руках, які лікарі назвали типовими та такими, що не становлять загрози. Це пов'язують із віковими змінами, частими рукостисканнями та прийомом аспірину.

Водночас деякі медіа й незалежні медики висловлювали сумніви щодо повноти оприлюдненої інформації про стан здоров'я президента.