Рубіо передав повідомлення Лаврова Трампу та зробив заяву про війну в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон зробить усе можливе для закінчення війни в Україні. Він також відреагував на нещодавні атаки Росії.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода Європа" Алекс Рауфоглу.

Що відомо про заяву Рубіо?

Марко Рубіо відреагував на атаки Росії по Україні та зазначив, що удари обох сторін – це нагадування про те, що жахлива війна досі триває і її треба негайно припинити.

США готові допомогти та зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни, і, сподіваємося, колись випаде можливість знову зіграти цю роль,

– заявив Рубіо.

Держсекретар зазначив, що нещодавня масована атака Росії лише підкреслила необхідність швидкого завершення війни.