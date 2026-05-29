Румунія та Франція викликали російських послів після удару "Шахеда"

Уночі 29 травня російський дрон порушив повітряний простір Румунії та влучив у житловий будинок. Через це МЗС країни викликало російського посла.

Про це пише Sky News.

Чому викликали посла Росії в Румунії?

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило, що у багатоповерхівку на південному сході країни врізався саме російський дрон. МЗС викликало посла Росії, адже наполягає, що "безпека країни є абсолютним пріоритетом".

Це рішення було ухвалено після дуже серйозного інциденту. І ми офіційно повідомимо його про наслідки, які ця відсутність відповідальності з боку Російської Федерації матиме для дипломатичних відносин між нашими країнами, а також про наступні кроки на європейському рівні щодо пакетів санкцій,

— заявила очільниця МЗС Румунії Оана Цою.

Окремо повідомляється, що Франція також викликала російського посла.

Що відомо про удар "Шахеда" по Румунії?

Уночі 29 травня російський дрон під час атаки на Україну залетів до Румунії. Він вдарив у 10 поверх житлового будинку у місті Галац. На місці влучання сталась пожежа. Госпіталізовано двох людей.

Попередньо встановлено, що вдарив саме російський БпЛА типу "Герань-2".

Румунські військові мали право на збиття безпілотника. Однак пояснили, що мали обмежений час та права. У цьому випадку на виявлення, ідентифікацію та відбиття чотирьох хвилин було недостатньо.