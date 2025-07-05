Неприпустима різниця: Рютте порівняв темпи виробництва снарядів у Росії та НАТО

Марк Рютте наголосив на важливості нарощування країнами НАТО витрат на оборону. Генсек визнав, що 5 відсотків ВВП – це величезна цифра. Однак, якщо її не прийняти, усім європейцям "доведеться вивчити російську мову".

В інтерв'ю для The New York Post Марк Рютте вказав на потребу розвивати оборонно-промислову базу, витрачати гроші на кіберзахист, гібридні загрози, готувати суспільство загалом, не лише військових, передає 24 Канал.

Дивіться також Небезпека з боку Росії: Рютте відповів, чи буде призов в армію по всій Європі

Катастрофічна різниця

Рютте заявив, що перед НАТО стоїть величезний геополітичний виклик. Передусім, це Росія, яка шаленими темпами відновлює свої сили з такою швидкістю та масштабами, яким немає аналогів у новітній історії.

Росіяни наразі виробляють у 3 рази більше боєприпасів за 3 місяці, ніж усе НАТО – за рік. "Це неприпустимо", – додав генсек.

Також він вказав на небезпечну співпрацю КНР, Китаю, Ірану та Росії.

У цьому геополітичному контексті неможливо себе захистити, якщо ми й надалі триматимемося за старі 2 відсотки витрат на оборону,

– пояснив Рютте.

Довідка: Країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Зеленський вважає, що це занадто повільно.

До слова, Дмітрій Медвєдєв, коментуючи інтерв'ю Рютте, заявив, що тому справді знадобиться російська мова у сибірських таборах.