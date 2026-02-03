Укр Рус
Геополітика Європа "Ваш мир – це наш мир": генсек НАТО прибув до Києва і виступив у Верховній Раді
3 лютого, 11:55
"Ваш мир – це наш мир": генсек НАТО прибув до Києва і виступив у Верховній Раді

Тетяна Бабич

У вівторок, 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва. Він виступив на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради України.

Про це інформує Суспільне. Головні заяви зі слів генсека зібрав 24 Канал.

На чому акцентував Рютте під час виступу в Раді?

 

12:44, 03 лютого

НАТО вчиться в України, – Рютте

Генсек розповів, що багато країн Альянсу вже спільно з Україною розробляють і виробляють певне обладнання, яке одразу передається на фронт. 

За його словами, це вигідно всім, адже чим більше є виробничих потужностей, тим краща підготовка до потенційних конфліктів і тим міцніша безпека всього НАТО.

Рютте підкреслив, що досвід і підходи України вже безпосередньо посилюють обороноздатність Альянсу.

12:09, 03 лютого

Рютте заявив, що увага Альянсу до безпеки України залишається на найвищому рівні й не слабшає, попри численні глобальні виклики.

Північноатлантичний альянс, за словами генсека, підтверджує свою незмінну та пріоритетну підтримку України. 

12:08, 03 лютого

Зима дуже довга, але весна прийде. Українці, залишайтеся сильними, я знаю, що ви сильні, 
– висловився Марк Рютте

12:02, 03 лютого

За словами Рютте, США, країни Європи та Канада висловили готовність надати Україні конкретні гарантії безпеки. Коаліція держав, які працюють над цим питанням, уже досягла суттєвого прогресу в розробці відповідних механізмів.

Як тільки буде досягнуто мирної угоди, з'являться збройні сили, літаки в повітрі й підтримка на морі, 
– підкреслив генсек.

Рютте наголосив, що майбутні документи не повинні повторити долю Будапештського меморандуму чи Мінських угод – вони мають бути реальними, дієвими та підкріпленими конкретними зобов'язаннями, а не просто деклараціями.

11:58, 03 лютого

Рютте прокоментував механізм PURL

Він заявив, що завдяки системі PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) союзники та партнери забезпечують значну частку постачань ракет в Україну.

Зокрема, з минулого літа через цю програму надійшло близько 75% усіх ракет, які йдуть безпосередньо на фронт, та 90% боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

Через PURL надходять мільйони євро від союзників. Ми розуміємо, що потрібно ще більше і швидше, тому постійно працюємо над цим – як через PURL, так і через інші канали,
– наголосив він під час виступу у Верховній Раді.