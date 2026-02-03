"Ваш мир – це наш мир": генсек НАТО прибув до Києва і виступив у Верховній Раді

12:44, 03 лютого

Генсек розповів, що багато країн Альянсу вже спільно з Україною розробляють і виробляють певне обладнання, яке одразу передається на фронт.

За його словами, це вигідно всім, адже чим більше є виробничих потужностей, тим краща підготовка до потенційних конфліктів і тим міцніша безпека всього НАТО.

Рютте підкреслив, що досвід і підходи України вже безпосередньо посилюють обороноздатність Альянсу.