"Є абсолютна ясність": Рютте розповів про розмову з Трампом щодо війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в Білому домі повною мірою обізнані з російськими ударами по Україні, зокрема з атаками на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомила "Європейська правда".

Як влада США сприймає війну?

Відповідаючи на запитання журналістів, Марк Рютте запевнив, що уряд США повністю усвідомлює тиск, під яким перебуває Україна через постійні обстріли. Він також зазначив, що мав особисту розмову з Дональдом Трампом, під час якої поділився власними оцінками ситуації в Україні.

Якщо коротко, то на обидва ці питання відповідь – так!

– сказав генсек НАТО.

Рютте відмовився детальніше коментувати свій діалог із Дональдом Трампом та додав, що ніколи не розкриває зміст приватних розмов.

Водночас він наголосив, що президент США та американська адміністрація "повністю в курсі щодо жахливої ситуації в Україні".

Так, у США є абсолютна ясність щодо того, що відбувається в Україні. У цьому немає сумнівів. І, звичайно, в моїх регулярних контактах з американським президентом ми обмінюємося інформацією,

– підсумував Марк Рютте.

Незабаром може відбутися новий раунд переговорів