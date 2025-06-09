Рютте закликатиме НАТО збільшити витрати на ППО на 400%, – Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає союзників по Альянсу суттєво наростити можливості протиповітряної та протиракетної оборони. Про це він нагадає під час свого виступу в лондонському аналітичному центрі Chatham House у понеділок.

Рютте закликає членів альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Рютте закликає до посилення ППО у НАТО

За інформацією агентства, Рютте звернеться до країн-членів з вимогою збільшити оборонні витрати до 3,5% від ВВП, а ще 1,5% – спрямувати на ширші безпекові потреби. Таким чином, загальний рівень видатків сягне 5%, чого раніше вимагав чинний президент США Дональд Трамп. Очікується, що цільовий показник буде затверджено на саміті НАТО, який відбудеться 24 – 25 червня.

У своєму виступі Рютте буде стверджувати, що необхідно збільшити витрати на протиповітряну та протиракетну оборону на 400%, пише видання.

Ми бачимо в Україні, як Росія сіє терор із повітря, тому ми зміцнимо щит, що захищає наше небо... Річ у тім, що нам потрібен якісний стрибок у нашій колективній обороні. Річ у тім, що нам потрібно більше сил і можливостей для повної реалізації наших оборонних планів,

– цитує Reuters витяги з його промови.

Він також наголосить, що війна в Україні – це не єдина загроза і після її закінчення небезпека не зникне.