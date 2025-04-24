У США Рютте закликатиме команду Трампа не нав'язувати Україні мир на умовах Кремля, – FT

Генсек НАТО Марк Рютте планує поговорити з командою президента США Дональда Трампа. Під час своєї поїздки до Штатів він закликатиме її не змушувати Україну укласти мирну угоду проти волі країни.

На зустрічах з помічниками Трампа посадовець намагатиметься пояснити, що несправедливий мир у війні Росії проти України тільки посилить російську загрозу для Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Про що говоритиме Рютте з командою Трампа

За даними видання, візит Рютте до Сполучених Штатів відбудеться на тлі прагнення Трампа швидко укласти мирну угоду, що може спричинити суперечки між Америкою та європейськими союзниками України.

Джерела Financial Times зазначають, що Рютте використає зустрічі з міністром оборони Пітом Гегсетом, держсекретарем Марко Рубіо і радником з національної безпеки Майком Волцом для того, аби підкреслити, що європейська безпека також буде під загрозою, якщо Україні нав’яжуть врегулювання війни на умовах Кремля.

Ключовий меседж полягає в тому, щоб дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту,

– пояснює дипломат НАТО.

Варто зазначити, що раніше повідомлялось, що візит Рютте до Вашингтона відбудеться 24 та 25 квітня.

До слова, 15 квітня генсек НАТО відвідав Україну та дав інтерв'ю українським ЗМІ. Під час нього, зокрема, він заявив, що ніхто не хоче, аби повторилася ситуація з Мінськими угодами, а також пояснив, у чому полягає складність розміщення миротворчого контингенту.