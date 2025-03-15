"Переходимо до військового планування": Стармер зробив нову заяву щодо миротворців в Україні

15 березня відбувся віртуальний саміт "Коаліції охочих", організований прем'єром Британії. Кір Стармер підбив підсумки зустрічі щодо України.

Під час спілкування з журналістами Кір Стармер заявив, що настав момент для "прискорення практичної роботи", необхідної для просування до мирної угоди. Також він анонсував зустріч європейських військових керівників у четвер 20 березня, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що сказав Стармер

Стармер наголосив, що "коаліція охочих" об'єднує партнерів з усього ЄС, а також Канаду, Австралію та Нову Зеландію, а також має підтримку інших країн, зокрема Японії. Політик зауважив, що сьогодні зустрілася "більша група", ніж та, що приїжджала до Великої Британії два тижні тому на саміт у Ланкастер-хаусі.

Він додав, що зусилля тих, хто підтримує Україну, мають тривати, зокрема забезпечення "безперервного потоку військової допомоги" та продовження санкцій для "ослаблення воєнної машини Путіна та примушування його сісти за стіл переговорів".

Прем'єр Британії зазначив, що настав час перейти від теоретичного обговорення до військового планування розміщення миротворців в Україні. За словами Стармера, саме для цього у Британії зберуться європейські військові керівники.

Зараз той момент, коли потрібно продовжувати рухатися до результату, якого ми прагнемо: припинення вбивств, справедливий і тривалий мир в Україні та стійка безпека для всіх нас,

– наголосив прем'єр.