Догоджатимуть йому заради України: лідери G7 спробують змінити позицію Трампа щодо Росії, – ЗМІ

Лідери G7 готуються до саміту, де безпекові виклики стануть головними темами порядку денного на тлі воєн в Україні і на Близькому Сході. Франція, яка приймає зустріч, хоче організувати її у комфортному для США форматі.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

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Яким буде саміт G7?

Франція скоригувала графік саміту з урахуванням планів президента Дональда Трампа провести захід у Білому домі з нагоди свого дня народження. У Парижі сподіваються, що цього разу він візьме участь у всій програмі саміту.

У цьому контексті видання наводить ситуацію, коли у 2025 році американський лідер залишив захід достроково. Тому, як каже голова комітету з міжнародної економіки Атлантичної ради Джош Ліпскі, зараз цього хочуть уникнути.

Макрон всіляко намагається розробити програму, яка б відповідала інтересам президента Трампа,

– сказав він.

Багато в чому атмосфера саміту залежатиме від розвитку подій навколо Ірану та можливого укладення угоди до початку зустрічі. Імовірно, така домовленість могла б знизити напруженість у відносинах між США і їхніми союзниками.

Що стосується України?

Reuters зауважує на змінах у війні між Україною і Росією. Після того, як США відійшли від посередництва у переговорах, українські БпЛА почали активніше атакувати цілі у тилу окупованих територій, ускладнюючи логістику ворога.

Європейські дипломати розглядають саміт як можливість переконати Трампа в тому, що пропозиції США щодо угоди були надто вигідними для Москви. Європейські країни також хочуть показати свою готовність до діалогу з Москвою, одночасно посилюючи санкції та збільшуючи військову підтримку України, підкреслюючи, що саме Росія, а не Київ, перешкоджає прогресу,

– ідеться у статті.

Коли і де пройде саміт?

Саміт G7 відбудеться з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. У зустрічі візьмуть участь лідери, Великої Британії, Франції, Канади, Німеччини, Італії, Японії, США і представники ЄС.

Також буде присутній президент України Володимир Зеленський. Крім того, Франція запросила Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар і Єгипет, який бере активну участь у дипломатичних зусиллях для врегулювання конфлікту з Іраном.