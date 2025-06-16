Перед самітом G7 лідери кількох країн провели неформальну зустріч без Трампа, – ЗМІ
- Перед самітом G7 в Канаді лідери кількох країн провели неформальну зустріч без участі Дональда Трампа.
- Вони обговорили спільну позицію щодо війни між Ізраїлем та Іраном перед координацією з президентом США.
Напередодні офіційного відкриття саміту G7 в Канаді між деякими лідерами відбулася тривала неформальна розмова. У ній вбачають "нагоду для початкової дискусії".
Про це в понеділок, 16 червня, повідомили в Sky TG24, передає 24 Канал. Цікаво, що про участь Дональда Трампа не йдеться.
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Що відомо про розмову
За повідомленням ЗМІ, у розмові взяли участь:
- прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні,
- президент Франції Еммануель Макрон,
- канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,
- прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,
- прем'єр-міністр Канади Марк Карні.
Зустріч нібито розпочалася з обміну привітаннями та кількох жартів. Політики мали на меті узгодити спільну позицію щодо війни між Ізраїлем та Іраном, аби згодом скоординувати її з американським президентом.
Нагадаємо, у неділю, 15 травня, лідери найбільших економічних держав світу прибули на саміт G7, що відбудеться на тлі війни на Близькому Сході та тарифів США.
Окрім того, вони можуть обговорити питання війни Росії з Україною, а Володимир Зеленський, ймовірно, проведе розмову з Трампом.