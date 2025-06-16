Перед самітом G7 лідери кількох країн провели неформальну зустріч без Трампа, – ЗМІ

Напередодні офіційного відкриття саміту G7 в Канаді між деякими лідерами відбулася тривала неформальна розмова. У ній вбачають "нагоду для початкової дискусії".

Про це в понеділок, 16 червня, повідомили в Sky TG24, передає 24 Канал. Цікаво, що про участь Дональда Трампа не йдеться.

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Що відомо про розмову

За повідомленням ЗМІ, у розмові взяли участь:

прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні,

президент Франції Еммануель Макрон,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Зустріч нібито розпочалася з обміну привітаннями та кількох жартів. Політики мали на меті узгодити спільну позицію щодо війни між Ізраїлем та Іраном, аби згодом скоординувати її з американським президентом.

Нагадаємо, у неділю, 15 травня, лідери найбільших економічних держав світу прибули на саміт G7, що відбудеться на тлі війни на Близькому Сході та тарифів США.

Окрім того, вони можуть обговорити питання війни Росії з Україною, а Володимир Зеленський, ймовірно, проведе розмову з Трампом.