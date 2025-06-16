Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в Sky TG24, передает 24 Канал. Интересно, что об участии Дональда Трампа речь не идет.

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Что известно о разговоре

По сообщению СМИ, в разговоре приняли участие:

премьер-министр Италии Джорджия Мелони,

президент Франции Эммануэль Макрон,

канцлер Германии Фридрих Мерц,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

премьер-министр Канады Марк Карни.

Встреча якобы началась с обмена приветствиями и нескольких шуток. Политики имели целью согласовать общую позицию относительно войны между Израилем и Ираном, чтобы впоследствии скоординировать ее с американским президентом.

Напомним, в воскресенье, 15 мая, лидеры крупнейших экономических государств мира прибыли на саммит G7, что состоится на фоне войны на Ближнем Востоке и тарифов США.

Кроме того, они могут обсудить вопрос войны России с Украиной, а Владимир Зеленский, вероятно, проведет разговор с Трампом.