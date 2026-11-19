Зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна 19 листопада в Шеньчжені не дала РФ стратегічних перемог. Переговори виявилися мильною бульбашкою без жодної спільної позиції щодо війни в Україні.

В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зауважив, що ажіотаж навколо "нової Ялти" був штучно створений у медіа. Підсумковий документ саміту лідерів лише підтвердив глибокі розбіжності між учасниками щодо міжнародної політики.

Ілюзія поступок Кремля

Сьогоднішня зустріч – як мильна бульбашка. Ажіотажу дуже багато було, яскраво все виблискувало, але наслідків практично немає. З більшості актуальних міжнародних питань, зокрема і щодо російсько-української війни, спільної позиції трьох лідерів немає,

– наголосив експерт.

Фесенко підкреслив, що для України значно важливішими були зустрічі Коаліції охочих у Берліні. Водночас він висловив сильний скепсис щодо заяв Джареда Кушнера про те, що Росія нібито погодилася залучити європейців до чотиристороннього переговорного формату.

Кушнер вдруге наступає на ті самі граблі. Росіяни офіційно нічого подібного не заявляли. Навпаки, у Шеньчжені Путін сказав: якщо європейці хочуть про щось домовлятися, хай приїжджають до Москви. А там їм пред'являть ультиматуми – відмовитися від постачання зброї та фінансової допомоги Україні,

– пояснив Володимир Фесенко.

Фесенко про тиск Путіна на Європу: відео

Гарантії безпеки та тиск на Європу

Так само сумнівними аналітик вважає повідомлення про згоду Москви надати Україні гарантії за моделлю 5 статті НАТО. Експерт наголосив, що США часто видають бажане за дійсне, а без чітких зобов'язань і ратифікації Конгресом це загрожує перетворенням на черговий Будапештський меморандум.

Обіцяти не означає одружитися. Американці дуже хочуть, щоб ми погодилися на виведення військ з Донбасу, і в обмін обіцяють гарантії безпеки. Але якщо вони не будуть конкретизовані та юридично зафіксовані, це не працюватиме,

– застеріг він.

Окрему тривогу викликала інформація видання Politico щодо дзвінка Дональда Трампа до лідерів у Берліні з борту літака, де той зажадав зупинити витрати на війну. Політолог переконаний, що це наслідок двосторонньої розмови з російським диктатором віч-на-віч.

Саме такі зустрічі використовуються Путіним для маніпуляцій. Російський диктатор знову поскаржився Трампу, пообіцяв мир у разі припинення допомоги Україні, і Трамп вкотре підпав під його маніпулятивний вплив,

– підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що особисті переговори очільника Кремля та президента США в Китаї тривали 40 хвилин, після чого сторони мовчки розійшлися без заяв для преси.