Україна та загроза з боку Росії серед головних питань: опубліковано декларацію саміту НАТО

На саміті НАТО в Анкарі оприлюднили підсумкову декларацію. У ній союзники визначили головні безпекові пріоритети Альянсу.

Документ опублікували на офіційному сайті НАТО.

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Про що йдеться у декларації?

НАТО підтвердило принцип колективної оборони

Ми, глави держав та урядів Північноатлантичного альянсу, зібралися в Анкарі, щоб підтвердити нашу непохитну відданість колективній обороні згідно зі статтею 5 Вашингтонського договору та трансатлантичному зв'язку. Напад на одного – це напад на всіх.

Наша єдність, солідарність та колективна сила залишаються основою миру, безпеки та процвітання для мільярда громадян нашого Альянсу вільних та демократичних країн. Ми залишаємося відданими нашому всебічному підходу до стримування та оборони.

Росія залишається довгостроковою загрозою для безпеки НАТО

Щоб протидіяти довгостроковій загрозі, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки та стабільності, а також постійній загрозі тероризму, союзники виконують зобов'язання щодо оборони, дані в Гаазі.

У 2025 році європейські союзники та Канада збільшили свої інвестиції в основні оборонні потреби на понад 139 мільярдів доларів. Наші інвестиції забезпечують необхідні нам можливості, одночасно зміцнюючи нашу промислову базу та стійкість.

НАТО оголосило про нові оборонні закупівлі на понад 50 мільярдів доларів

Сьогодні в Анкарі ми оголошуємо про нові закупівлі на суму понад 50 мільярдів доларів і зобов'язуємося розширювати колективні виробничі потужності та співпрацювати з промисловістю для прискорення інновацій.

Ми продовжуватимемо нашу роботу з усунення бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією між союзниками та використовуватимемо партнерства НАТО для максимізації глибини оборонної промисловості та співпраці.

Альянс посилюватиме військові можливості та розвиватиме нові технології

Ми будуємо майбутнє: сильнішу Європу в сильнішому НАТО – модернізованому Альянсі. Європейські союзники та Канада, співпрацюючи зі Сполученими Штатами, беруть на себе більшу відповідальність за оборону Альянсу.

Стримування та оборона НАТО спираються на належне поєднання ядерних, звичайних та протиракетних оборонних можливостей, доповнених космічними та кіберактивами.

Ми прагнемо підтримувати нашу бойову перевагу.

Ми інвестуємо в нашу здатність розгортати, забезпечувати та підтримувати наші збройні сили, а також досягати наших цільових показників у всіх сферах, включаючи глибокі високоточні удари, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, безпілотні системи, передові технології та розвідувальні можливості.

Ми розробляємо сумісну трансатлантичну хмару для ведення бойових дій та впроваджуємо потужні моделі штучного інтелекту.

НАТО підтвердило непохитну підтримку України

Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, і союзники єдині у нашій непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності.

Європейські союзники та Канада зараз фінансують переважну більшість допомоги Україні у сфері безпеки через двосторонні та багатосторонні засоби. Союзники наголошують, що ця підтримка має бути справедливою, передбачуваною та сталою у довгостроковій перспективі.

Україна отримає 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році

На 2026 рік союзники обіцяють виділити 70 мільярдів євро військового обладнання, допомоги та навчання для України. Також союзники підтверджують свої суверенні зобов'язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень допомоги у 2027 році.

З цією метою ми вітаємо рішення Європейського Союзу надати Україні багаторічне фінансування через Позику на підтримку України.

НАТО реагує на нові глобальні загрози

Альянс продовжує реагувати та адаптуватися до стратегічної конкуренції, повсюдної нестабільності, гібридних загроз та періодичних потрясінь, які визначають наше ширше середовище безпеки.

Члени Альянсу повторюють, що Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї. Також союзники закликають Іран повністю поважати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Крім того, лідери країн НАТО під час саміту підтвердили підтримку Києва та принцип колективної оборони Альянсу, попри попередню критику президента США Дональда Трампа на адресу організації. Водночас у декларації не повторили попередню обіцянку щодо майбутнього членства України в Альянсі, проти якого виступає американський лідер.

Саміт також продемонстрував зміни всередині НАТО, оскільки європейські країни та Канада взяли на себе більшу відповідальність за оборону. У декларації зазначили, що метою є створення "сильнішої Європи в сильнішому Альянсі" за умови співпраці зі Сполученими Штатами.