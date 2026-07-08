Документ опубликован на официальном сайте НАТО.

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О чем говорится в декларации?

НАТО подтвердило принцип коллективной обороны

Мы, главы государств и правительств Североатлантического альянса, собрались в Анкаре, чтобы подтвердить нашу непоколебимую приверженность коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора и трансатлантической связи. Нападение на одного – это нападение на всех.

Наше единство, солидарность и коллективная сила остаются основой мира, безопасности и процветания для миллиарда граждан нашего Альянса свободных и демократических стран. Мы по-прежнему привержены нашему всестороннему подходу к сдерживанию и обороне.

Россия остается долгосрочной угрозой для безопасности НАТО

Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также постоянной угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства в области обороны, принятые в Гааге.

В 2025 году европейские союзники и Канада увеличили свои инвестиции в основные оборонные нужды более чем на 139 миллиардов долларов. Наши инвестиции обеспечивают необходимые нам возможности, одновременно укрепляя нашу промышленную базу и устойчивость.

НАТО объявило о новых оборонных закупках на сумму более 50 миллиардов долларов

Сегодня в Анкаре мы объявляем о новых закупках на сумму более 50 миллиардов долларов и обязуемся расширять коллективные производственные мощности и сотрудничать с промышленностью для ускорения инноваций.

Мы будем продолжать нашу работу по устранению барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками и использовать партнерства НАТО для максимального углубления оборонной промышленности и сотрудничества.

Альянс будет укреплять военный потенциал и развивать новые технологии

Мы строим будущее: более сильную Европу в более сильном НАТО – модернизированном Альянсе. Европейские союзники и Канада, сотрудничая с Соединенными Штатами, берут на себя большую ответственность за оборону Альянса.

Сдерживание и оборона НАТО опираются на надлежащее сочетание ядерных, обычных и противоракетных оборонных возможностей, дополненных космическими и киберресурсами.

Мы стремимся сохранить наше боевое превосходство.

Мы инвестируем в нашу способность развертывать, обеспечивать и поддерживать наши вооруженные силы, а также достигать наших целевых показателей во всех сферах, включая глубокие высокоточные удары, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотные системы, передовые технологии и разведывательные возможности.

Мы разрабатываем совместное трансатлантическое облако для ведения боевых действий и внедряем мощные модели искусственного интеллекта.

НАТО подтвердило непоколебимую поддержку Украины

Украина вносит свой вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.

Европейские союзники и Канада в настоящее время финансируют подавляющую часть помощи Украине в сфере безопасности через двусторонние и многосторонние механизмы. Союзники подчеркивают, что эта поддержка должна быть справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе.

Украина получит 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году

На 2026 год союзники обещают выделить 70 миллиардов евро на военное оборудование, помощь и обучение для Украины. Также союзники подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень помощи в 2027 году.

С этой целью мы приветствуем решение Европейского Союза предоставить Украине многолетнее финансирование в рамках "Займа в поддержку Украины".

НАТО реагирует на новые глобальные угрозы

Альянс продолжает реагировать и адаптироваться к стратегической конкуренции, повсеместной нестабильности, гибридным угрозам и периодическим потрясениям, которые определяют нашу более широкую среду безопасности.

Члены Альянса вновь заявляют, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Также союзники призывают Иран полностью уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, лидеры стран НАТО в ходе саммита подтвердили поддержку Киева и принцип коллективной обороны Альянса, несмотря на предыдущую критику президента США Дональда Трампа в адрес организации. В то же время в декларации не повторили прежнее обещание относительно будущего членства Украины в Альянсе, против которого выступает американский лидер.

Саммит также продемонстрировал изменения внутри НАТО, поскольку европейские страны и Канада взяли на себя большую ответственность за оборону. В декларации отмечено, что целью является создание "более сильной Европы в более сильном Альянсе" при условии сотрудничества с Соединенными Штатами.