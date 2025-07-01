Наступний саміт НАТО відбудеться в липні 2026 року в Анкарі, – Ердоган

Наступний саміт НАТО відбудеться у липні 2026 року. Він пройде в Анкарі, столиці Туреччини.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Sabah.

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Де буде проходити наступний саміт НАТО

У липні 2026 року столиця Туреччини Анкара стане місцем проведення наступного саміту лідерів країн-членів НАТО. Про це 30 червня оголосив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після засідання уряду.

На саміті глав держав та урядів НАТО 2026 року ми прийматимемо лідерів НАТО в нашій столиці, Анкарі, та підготуємо ґрунт для ухвалення дуже важливих рішень,

– заявив президент Туреччини.

Він також підтвердив, що саміт пройде в липні наступного року.

Нагадаємо, що остання зустріч лідерів країн-членів Альянсу відбулася 24 – 25 червня 2025 року в Гаазі. Це був перший саміт під керівництвом нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.