Пресконференція Трампа на саміті НАТО у Гаазі: головні заяви

У середу, 25 червня, у Гаазі відбувся саміт НАТО. Опісля на його полях пройшла зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Головні заяви американського президента за результатами саміту передає 24 Канал із посиланням на його пресконференцію.

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Що заявив Трамп 25 червня