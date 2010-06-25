Пресконференція Трампа на саміті НАТО у Гаазі: головні заяви
У середу, 25 червня, у Гаазі відбувся саміт НАТО. Опісля на його полях пройшла зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Головні заяви американського президента за результатами саміту передає 24 Канал із посиланням на його пресконференцію.
Дивіться також У підсумковій заяві після саміту НАТО не згадали про майбутнє членство України в Альянсі
Що заявив Трамп 25 червня
За словами Трампа, він приїхав на саміт, тому що мусив це зробити. Однак тепер президент нібито має інший погляд на ситуацію. Я бачив, як вставали глави цих країн, любов і пристрасть, яку вони демонстрували до своїх країн, була неймовірною. Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони хочуть захистити свою країну. Їм потрібні США, і без США все буде по-іншому, Відповідаючи на запитання про те, що Путін може мати ширші територіальні амбіції за межами України, Трамп сказав – "можливо". Я знаю одну річ, яку він хотів би вирішити, він хотів би вийти з цієї ситуації. Для нього це безлад, Трамп вважає, що Володимир Путін "заплутався" та хотів би вийти з війни з Україною. Американський президент планує поговорити з очільником Кремля. За словами Трампа, на саміті обговорювали необхідність для інших країн взяти на себе фінансове обтяження щодо членства в НАТО. Йдеться про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП. Люди здивовані, але це потрібно для сьогоднішнього дня. Це найбільші внески в НАТО з 2014 року… Я почав цей процес, підхопив деякі моменти 6 місяців тому, Трамп назвав конфлікт між Іраном та Ізраїлем "12-денною війною". Він вважає, що вона закінчиться, зокрема завдяки режиму припинення вогню. Також американський президент згадав про операцію "Опівнічний молот". Жодна організація у світі не могла б зробити це (атаку на іранські ядерні об'єкти – 24 Канал) точніше та ефективніше, аніж США, Трамп висловив подяку господарям саміту, Нідерландам, і генеральному секретареві НАТО Марку Рютте. Довга поїздка, але вона того варта,
Трамп залишає саміт з "дещо іншим" поглядом на НАТО
– розповів Трамп.
Путін, ймовірно, має територіальні амбіції за межами України, – Трамп
– додав американський лідер.
Трамп вважає, що Путін заплутався
Збільшення оборонних витрат до 5%
– заявив Трамп.
Трамп про закінчення війни на Близькому сході
– вважає Трамп.
– зазначив президент США.
За словами Трампа, він приїхав на саміт, тому що мусив це зробити. Однак тепер президент нібито має інший погляд на ситуацію.
Я бачив, як вставали глави цих країн, любов і пристрасть, яку вони демонстрували до своїх країн, була неймовірною. Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони хочуть захистити свою країну. Їм потрібні США, і без США все буде по-іншому,
Відповідаючи на запитання про те, що Путін може мати ширші територіальні амбіції за межами України, Трамп сказав – "можливо".
Я знаю одну річ, яку він хотів би вирішити, він хотів би вийти з цієї ситуації. Для нього це безлад,
Трамп вважає, що Володимир Путін "заплутався" та хотів би вийти з війни з Україною. Американський президент планує поговорити з очільником Кремля.
За словами Трампа, на саміті обговорювали необхідність для інших країн взяти на себе фінансове обтяження щодо членства в НАТО. Йдеться про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП.
Люди здивовані, але це потрібно для сьогоднішнього дня. Це найбільші внески в НАТО з 2014 року… Я почав цей процес, підхопив деякі моменти 6 місяців тому,
Трамп назвав конфлікт між Іраном та Ізраїлем "12-денною війною". Він вважає, що вона закінчиться, зокрема завдяки режиму припинення вогню. Також американський президент згадав про операцію "Опівнічний молот".
Жодна організація у світі не могла б зробити це (атаку на іранські ядерні об'єкти – 24 Канал) точніше та ефективніше, аніж США,
Трамп висловив подяку господарям саміту, Нідерландам, і генеральному секретареві НАТО Марку Рютте.
Довга поїздка, але вона того варта,