Уже через місяць, 24 – 25 червня, у Гаазі повинен відбутися саміт НАТО. На цій зустрічі мають обговорити війну в Україні та шляхи її завершення, зокрема через тиск на Росію.

Директор з комунікацій Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський у розмові з 24 Каналом зазначив, що Сполученим Штатам Америки та союзникам необхідно серйозно підготуватися до цього саміту.

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У Гаазі можуть ухвалити важливі рішення щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії президент Дональд Трамп 53 рази заявляв, що зможе зупинити війну проти України за 24 години. Також минув майже місяць відтоді, як Трамп опублікував у соцмережах своє звернення до російського диктатора зі словами "Владімір, стоп".

Жодного реального тиску, здатного вплинути на керівника Росії, з боку Трампа не було,

– наголосив Добрянський.

Також уже понад 2 місяці минуло з моменту, коли Україна погодилася припинити обстріли. Проте з того часу по українській території було скинуто тисячі авіабомб, запущено сотні ракет і безпілотників, причому найбільші атаки сталися лише кілька днів тому.

Тиждень тому "коаліція охочих" заявляла про готовність посилити тиск на Росію, і говорила про це із Трампом. На жаль, ворог зумів використати ситуацію у своїх інтересах. Путін заявив про готовність до зустрічі у Стамбулі, і Трамп почав активно закликати Україну взяти в ній участь.

Але, як виявилося, це була маніпуляція – спроба запобігти введенню нових санкцій з боку Європейського Союзу,

– наголосив Андрій Добрянський.

Найважливіше зараз – підготовка США та союзників до саміту НАТО, який відбудеться трохи більше ніж за місяць у Гаазі. Саме там може бути визначено план дій, узгоджений між державами-членами військового блоку. Минулого тижня в Анталії вже відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Однією з головних тем була війна в Україні та шляхи її завершення.

Зауважте! ЗМІ повідомляють, що Вашингтон виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який заплановано на 24 червня в Гаазі.

Мовиться про створення узгодженого плану, який би отримав підтримку і з боку Трампа, щоб уникнути ситуацій, коли він в односторонньому порядку покидає санкції або закликає до переговорів без реальних гарантій. Важливо, щоб під час саміту НАТО було оголошено про серйозний тиск на Росію – через нові постачання зброї, посилення санкцій та інші кроки, здатні змусити Путіна припинити обстріли й агресію.