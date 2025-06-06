НАТО шукає спосіб запросити Зеленського на саміт і не розгнівати Трампа, – Reuters

Саміт НАТО в Гаазі може пройти у скороченому форматі з обмеженою увагою до питання війни в Україні. Організатори намагаються не створювати ситуацій, які могли б викликати невдоволення президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили дипломатичні джерела. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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НАТО шукає шляхи провести саміт і не розгнівати Трампа

Президент Володимир Зеленський, ймовірно, буде присутній лише на частині заходів. Один із можливих сценаріїв – його участь в офіційній вечері напередодні, без доступу до основних засідань саміту. Поки що НАТО не підтвердило його візит у жодному форматі, але ЗМІ повідомляли, що президент України нібито отримав запрошення.

Також досі неясно, чи буде у підсумковій заяві саміту чітко вказано на Росію як загрозу та чи пролунає пряме підтвердження підтримки України.

За даними Reuters, така обережна позиція – намагання уникнути загострення у стосунках з адміністрацією Трампа, на кшталт інциденту між Трампом і Зеленським в Білому домі у лютому.

Європейські члени НАТО, які бачать у Росії екзистенціальну загрозу, а в НАТО – головний засіб протидії їй, хочуть продемонструвати свою постійну тверду підтримку Україні. Але вони також відчайдушно намагаються не розлютити нестабільного Трампа,

– зазначили у Reuters.

Якщо ж Зеленський узагалі не з’явиться на саміті, навіть дистанційно, це може стати "щонайменше піар-катастрофою", вважають у дипломатичних колах.

Від початку повномасштабного вторгнення до України президент Зеленський був почесним гостем на самітах НАТО, де Альянс обіцяв підтримку та подальшу інтеграцію України.

Формат саміту буде спрощеним, а підсумковий документ – максимально лаконічним. Україна ж може були запрошена королем Нідерландів лише на вечерю.

Наразі немає підтвердження, що відбудеться й офіційне засідання Ради НАТО–Україна – натомість розглядають варіант неформальної зустрічі на рівні міністрів.