Жорсткі вимоги Росії завадили "мирному саміту" Путіна із Трампом, – FT

Запланований "мирний саміт" Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті скасовано, ймовірно, через відмову Росії йти на компроміси щодо своїх вимог до України. Рішення ухвалили після напруженої розмови між російськими представниками та США.

Однак Трамп не виключає майбутню зустріч із Путіним. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Financial Times.

Які вимоги Росії завадили "мирному саміту"?

За кілька днів після домовленостей про проведення саміту в Будапешті, на якому мало відбутись обговорення варіантів завершення війни Росії проти України, російське МЗС надіслало до Вашингтона меморандум із жорсткими вимогами Кремля. Серед них – територіальні поступки України, значне скорочення її війська й гарантії, що країна ніколи не вступить до НАТО.

За інформацією дипломатичних джерел, саміт скасували через відмову Росії від компромісу щодо врегулювання війни в Україні. Таке рішення Трамп прийняв після досить напруженої телефонної розмови між держсекретарем США Марко Рубіо і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Американські чиновники висловили сумнів щодо продуктивності переговорів у Будапешті. Їх вразила стійка позиція Лаврова, який у вересні під час короткої зустрічі з Рубіо у Нью-Йорку повторив безкомпромісні заяви та неправдиво стверджував, що Україна нібито перебуває під владою "нацистів".

Водночас Трамп заявляє, що готовий зустрітись з росіянами, "коли й де, на його думку, може бути досягнутий прогрес".

Як планувалась зустріч в Будапешті?