Чому Зеленський не присутній особисто на саміті ЄС у Брюсселі: відповідь Євроради

У Брюсселі 26 – 27 червня відбуватиметься черговий саміт Європейської ради. Президент України не зміг з'явитися особисто через "логістичні причини".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар чиновників ЄС для Радіо Свободи.

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Чому Зеленського не буде на саміті ЄС

Президента України запросили на саміт Європейської Ради, де мали б обговорити подальшу підтримку зусиль ЄС для миру в Україні.

Втім, український лідер не приїхав на подію. Чиновники ЄС пояснили, чому це сталося.

Логістичні причини – йому потрібно було повернутися до України,

– сказали вони.

Водночас ситуацію в Офісі Президента України ще не коментували. Відомо, що Володимир Зеленський братиме участь у саміті в режимі онлайн через відеозв’язок у другій половині дня 26 червня.

Нагадаємо, що це останній саміт Євросоюзу за головування Польщі. Для Варшави було важливим домогтися початку переговорів для вступу в Євросоюз України та Молдови.