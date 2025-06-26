Угорщина офіційно заблокувала початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Саміт ЄС не зміг ухвалити спільну заяву на підтримку України. Цей документ заблокувала Угорщина.

Таким чином країна також заблокувала початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на комюніке, яке опублікували на сайті Європейської Ради.

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Що відомо про заяву саміту ЄС, яку заблокувала Угорщина

Європейська Рада не змогла одноголосно ухвалити заяву щодо підтримки України під час засідання 26 червня. Документ підтримали 26 із 27 країн-членів ЄС. Очікувано, проти виступила Угорщина.