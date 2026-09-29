Трамп готовий послабити санкції проти Ірану в обмін на поступки щодо ядерної програми, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп нібито готовий послабити санкції проти Ірану та розблокувати частину заморожених коштів. Однак лише в обмін на конкретні кроки Тегерана щодо його ядерної програми.

Про це Axios повідомило з посиланням на кількох американських посадовців.

Що відомо про можливу пропозицію Трампа Ірану?

Така можливість обговорюється на тлі нових дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту між США та Іраном. Посередники з Катару та Пакистану намагаються допомогти сторонам відновити переговори.

Наразі позиції Вашингтона і Тегерана щодо ключових питань залишаються різними. Іран хоче зосередити переговори на ситуації навколо Ормузької протоки та американської морської блокади, тоді як адміністрація США вимагає від Тегерана поступок у ядерній сфері.

У Нью-Йорку посередники проводять зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, щоб обговорити катарську пропозицію. Представники Катару також планують контакти з адміністрацією Трампа для пошуку можливого компромісу.

Американський посадовець, обізнаний із перебігом непрямих переговорів, назвав їх "позитивними та конструктивними" та зазначив, що Іран "дав зрозуміти, що готовий до гнучкості в ядерних питаннях". Водночас він наголосив, що домовленості не буде, "доки не будуть вирішені ядерні питання".

Сторони досі не дійшли згоди щодо термінів виконання зобов’язань та того, хто першим має вжити певних кроків.

Цього разу США потребують гарантій, що Іран має серйозні наміри, а не просто намагається вийти зі складної ситуації, в якій опинився,

– зазначив американський представник.

Що каже Трамп?

Згодом Дональд Трамп заперечив, що пропонував Ірану скасування санкцій та розморожування коштів в обмін на поступки у ядерній сфері.

Axios щойно опублікував статтю про те, що "Трамп" запропонував Ірану скасування санкцій та розморожування коштів. Це неправда. Я нічого їм НЕ пропонував! Стаття Axios, як і більшість інших, є ФЕЙКОМ, який використовується лише для того, щоб задовольнити їхній "синдром ненависті до Трампа". Вони повинні негайно відкликати цю фейкову статтю!

– написав глава Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що очікує на завершення війни з Іраном і перемогу Сполучених Штатів "дуже скоро". Після завершення конфлікту ціни на нафту мають суттєво знизитися й повернутися до рівня, який був до початку бойових дій. Ключовою метою США залишається недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Водночас Трамп не виключив можливості нових американських ударів по Ірану до проміжних виборів у США. На запитання, чи можуть такі атаки відбутися, президент відповів: "Я не хочу цього говорити. Тобто це можливо, але я просто не хочу про це говорити".

Трамп також заявив, що США досягають результатів як у військовому, так і в економічному протистоянні з Тегераном. Іранська економіка зазнала значних втрат через війну та санкційний тиск.