Об этом сообщил Axios со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Что известно о возможном предложении Трампа Ирану?

Такая возможность обсуждается на фоне новых дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном. Посредники из Катара и Пакистана пытаются помочь сторонам возобновить переговоры.

На данный момент позиции Вашингтона и Тегерана по ключевым вопросам остаются разными. Иран хочет сосредоточить переговоры на ситуации вокруг Ормузского пролива и американской морской блокаде, тогда как администрация США требует от Тегерана уступок в ядерной сфере.

В Нью-Йорке посредники проводят встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы обсудить предложение Катара. Представители Катара также планируют контакты с администрацией Трампа для поиска возможного компромисса.

Американский чиновник, осведомленный о ходе непрямых переговоров, назвал их "позитивными и конструктивными" и отметил, что Иран "дал понять, что готов к гибкости в ядерных вопросах". В то же время он подчеркнул, что соглашения не будет, "пока не будут решены ядерные вопросы".

Стороны до сих пор не пришли к соглашению относительно сроков выполнения обязательств и того, кто первым должен предпринять определенные шаги.

На этот раз США требуют гарантий того, что Иран имеет серьезные намерения, а не просто пытается выйти из сложной ситуации, в которой оказался,

– отметил американский представитель.

Что говорит Трамп?

Впоследствии Дональд Трамп опроверг, что предлагал Ирану отмену санкций и размораживание средств в обмен на уступки в ядерной сфере.

Axios только что опубликовал статью о том, что "Трамп" предложил Ирану отмену санкций и размораживание средств. Это неправда. Я им ничего НЕ предлагал! Статья Axios, как и большинство других, является ФЕЙКОМ, который используется лишь для того, чтобы удовлетворить их "синдром ненависти к Трампу". Они должны немедленно отозвать эту фейковую статью!

– написал глава Белого дома.

Напомним, недавно Трамп заявил, что ожидает завершения войны с Ираном и победы Соединенных Штатов "очень скоро". После завершения конфликта цены на нефть должны существенно снизиться и вернуться к уровню, который был до начала боевых действий. Ключевой целью США остается недопущение получения Ираном ядерного оружия.

В то же время Трамп не исключил возможности новых американских атак на Иран до промежуточных выборов в США. На вопрос, могут ли такие атаки произойти, президент ответил: "Я не хочу об этом говорить. То есть это возможно, но я просто не хочу об этом говорить".

Трамп также заявил, что США достигают результатов как в военном, так и в экономическом противостоянии с Тегераном. Иранская экономика понесла значительные потери из-за войны и санкционного давления.