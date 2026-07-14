Європейський Союз запровадив санкції проти росіян, які катували українських полонених

ЄС ухвалив новий пакет персональних санкцій проти осіб, яких вважає причетними до катувань українських військовополонених та цивільних. До санкційного списку увійшли 15 росіян.

Про це повідомила Рада Європейського Союзу.

Кого Європейський Союз включив до санкційного списку?

Одним із найрезонансніших фігурантів став перший заступник начальника колонії в окупованій Оленівці Дмитро Нєєлов. За даними Європейського Союзу, він причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних.

Саме він несе відповідальність за події в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли після вибуху в колонії була свідомо затримана евакуація поранених українських захисників.

Крім нього, під санкції потрапили ще кілька посадовців і працівників колонії в Оленівці, яких Європейський Союз вважає причетними до жорстокого поводження з полоненими.

Також обмеження запровадили проти начальника охорони колонії №7 у селі Пакіно Володимирської області Росії Олексія Хавецького. Під його керівництвом українських військовополонених систематично піддавали тортурам із застосуванням електроструму, побиттям, навмисному голодуванню, сексуальному насильству та іншим формам жорстокого поводження.

До списку також внесли співробітника Федеральної служби безпеки Росії Яна Заневського. Його звинувачують у незаконних затриманнях та катуваннях цивільних жителів на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. За даними Європейського Союзу, затриманих били, душили та застосовували щодо них сексуальне насильство.

Окремо під санкції потрапила установа СІЗО-2 у Таганрозі, де незаконно утримували українських військовополонених і цивільних, серед яких були жінки. Саме в цьому ізоляторі внаслідок систематичних катувань загинула українська журналістка Вікторія Рощина, яка померла після понад року незаконного ув'язнення.

Ще за одним санкційним режимом Рада Європейського Союзу внесла до списку сімох працівників колонії №10 у селі Ударний. Серед них – начальник установи Олександр Гнутов, п'ятеро його заступників і начальниця медичної частини Галина Мокшанова.

За свідченнями колишніх полонених, у цій колонії українців систематично катували: застосовували електрострум, жорстоко били, примушували перебувати у стресових позах, відмовляли в медичній допомозі, імітували страти та вчиняли сексуальне насильство. У тих самих умовах незаконно утримували й цивільних осіб.

Усі фізичні особи та структура, внесені до санкційного списку, підпадають під заморожування активів у країнах Європейського Союзу. Громадянам і компаніям держав-членів заборонено надавати їм кошти чи економічні ресурси. Крім того, щодо всіх фігурантів запроваджено заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу та транзит через їхню територію.

У Раді Європейського Союзу наголосили, що рішуче засуджують катування, жорстоке поводження та вбивства українських військовополонених і цивільних. У Брюсселі також закликали забезпечити безперешкодний доступ до всіх місць утримання незалежних міжнародних спостерігачів, зокрема представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також притягнути всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно аналітики Molfar Intelligence Institute (МІІ) у співпраці зі Службою безпеки викрили 144 російських тюремників, які катують українських військовополонених і ув'язнених.