Відомі економісти склали для Трампа ідеальний план припинення війни, – NYT

Президент США Дональд Трамп потребує сильніших важелів впливу, щоб змусити кремлівського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну проти України. Економісти склали для Трампа план покращення американської позиції.

Вони пропонують накладати санкції на всіх, хто бере участь в продажу російських нафти та газу, в будь-якій країні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як США можуть вплинути на Росію

Американські економісти Гленн Хаббард і Кетрін Вольфрам у The New York Times запропонували механізм, який може "посилити позиції" Вашингтона. Вони пропонують запровадити санкції проти всіх, хто бере участь у торгівлі російською нафтою та газом у будь-якій країні. Єдиним способом уникнути цих обмежень для Москви була б сплата спеціального збору з кожної поставки.

Цей платіж називався б російським універсальним митом. Він починався б з низького рівня і зростав з кожним тижнем, що минає без мирної угоди,

– пояснюють автори.

Якщо Кремль відмовиться від сплати, санкції зачеплять усіх учасників транзакції – від власників танкерів і страхових компаній до кінцевих покупців. Оскільки китайські та індійські компанії не хочуть ризикувати підпасти під американські обмеження, це створить для Росії додатковий тиск.

Такий підхід принесе США реальний фінансовий зиск, на відміну від угоди про українські природні ресурси. За підрахунками економістів, збір у розмірі 20 доларів за барель міг би приносити до 120 мільйонів доларів щоденно.

"Мета полягає в тому, щоб російська нафта продовжувала надходити на світові ринки, але щоб менше грошей надходило до Кремля. Цей план підірве здатність Росії продовжувати вести війну, а також поповнить державну скарбницю США. Кожен долар, зібраний Сполученими Штатами, – це долар, який Росія не зможе витратити на фінансування своєї війни", – наголошують економісти.

За їхнім задумом, Москва або змушена буде домовлятися для скасування мита, або ж США зможуть використовувати ці кошти, зокрема, на ініціативи Трампа щодо зниження податків. Фактично, Росія таким чином компенсувала б кошти, які були виділені на допомогу Україні.

Хаббард і Вольфрам пропонують внести законопроєкт про такий тариф на розгляд Конгресу, щоб Трамп міг балансувати між санкційним тиском і збереженням дипломатичних каналів із Путіним.