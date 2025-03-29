Водночас треба бути обережними, щоб Вашингтон не подумав, що Київ затягує час або взагалі відмовляється від угоди. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Як потрібно спілкуватися зі США щодо надр

Новий проєкт від США щодо корисних копалин, який начебто нещодавно з'явився в публічному просторі, абсолютно невигідний Україні. За словами політолога, угода досить дивно виглядає, але необхідно продовжувати відстоювати національні інтереси, вносити корективи й працювати над створенням документа, що влаштовуватиме обидві сторони.

Штати діють таким чином, бо вважають, що Україна перебуває у ситуації, коли ледве не змушена підписувати такі угоди,

– зазначив він.

Президент США Дональд Трамп у такий спосіб хоче продемонструвати американським виборцям, що заробляє гроші, а не тільки роздає. Мовляв, "я – не Джо Байден. За мене Америка стане багатшою". Однак це не означає, що Україна повинна погоджуватися на будь-які умови.

Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, уряд отримав угоду від США й уже почав над нею працювати. Ігор Рейтерович сподівається, що парламентарі внесуть всі необхідні зміни й документ можна буде ратифікувати у Верховній Раді.

Цей процес вимагає обережності: з одного боку, ми не повинні дати американцям враження, що відмовляємося чи затягуємо, з іншого – важливо продемонструвати, що обговорення триває і враховуються всі важливі фактори для ухвалення рішення,

– пояснив політолог.

Це звичайна практика, коли дві країни намагаються отримати найкращі умови для себе. Україна в цій ситуації не повинна поступатися США.