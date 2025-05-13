Макрон погрожує Росії новими санкціями та вимагає від Путіна припинення вогню

Президент Франції заявив, що хоче спільно зі США найближчими днями застосувати санкції проти Росії. Такий крок доведеться здійснити, якщо Кремль не буде дотримуватися припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на La Repubblica.

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Що Еммануель Макрон заявив про санкції проти Кремля

За словами президента Франції, санкції проти Росії будуть застосовані, якщо країна-агресор не дотримуватиметься перемир'я.

Ми хочемо застосувати санкції проти Росії найближчими днями за погодженням зі США, якщо вона не дотримуватиметься режиму припинення вогню,

– заявив Макрон.

Він зазначив, що не знає, чи відвідає Владімір Путін Туреччину. Відповідь російського диктатора очікують.

Еммануель Макрон зауважив, що на кону в Україні стоїть безпека Європи. "Ми хочемо припинення вогню на суші, морі та в повітрі протягом 30 днів. Росія хоче, щоб перемир'я обговорювалося в Туреччині", – пояснив французький лідер.

Нагадаємо, що 15 травня мають відбутися мирні переговори України та Росії, які запропонував Владімір Путін. Український лідер погодився на відновлення перемовин, заявивши, що "чекатиме на Путіна в Туреччині особисто".

У вівторок, 13 травня, стало відомо, що російська делегація буде в Стамбулі для переговорів. Про це заявив прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков. Однак хто представлятиме Росію на перемовинах – наразі не повідомляють.