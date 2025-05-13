Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Repubblica.

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Что Эммануэль Макрон заявил о санкциях против Кремля

По словам президента Франции, санкции против России будут применены, если страна-агрессор не будет придерживаться перемирия.

Мы хотим применить санкции против России в ближайшие дни по согласованию с США, если она не будет соблюдать режим прекращения огня,

– заявил Макрон.

Он отметил, что не знает, посетит ли Владимир Путин Турцию. Ответ российского диктатора ожидают.

Эммануэль Макрон отметил, что на кону в Украине стоит безопасность Европы. "Мы хотим прекращения огня на суше, море и в воздухе в течение 30 дней. Россия хочет, чтобы перемирие обсуждалось в Турции", – объяснил французский лидер.

Напомним, что 15 мая должны состояться мирные переговоры Украины и России, которые предложил Владимир Путин. Украинский лидер согласился на возобновление переговоров, заявив, что "будет ждать Путина в Турции лично".

Во вторник, 13 мая, стало известно, что российская делегация будет в Стамбуле для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков. Однако кто будет представлять Россию на переговорах – пока не сообщается.