Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на La Repubblica.

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Що Еммануель Макрон заявив про санкції проти Кремля

За словами президента Франції, санкції проти Росії будуть застосовані, якщо країна-агресор не дотримуватиметься перемир'я.

Ми хочемо застосувати санкції проти Росії найближчими днями за погодженням зі США, якщо вона не дотримуватиметься режиму припинення вогню,

– заявив Макрон.

Він зазначив, що не знає, чи відвідає Владімір Путін Туреччину. Відповідь російського диктатора очікують.

Еммануель Макрон зауважив, що на кону в Україні стоїть безпека Європи. "Ми хочемо припинення вогню на суші, морі та в повітрі протягом 30 днів. Росія хоче, щоб перемир'я обговорювалося в Туреччині", – пояснив французький лідер.

Нагадаємо, що 15 травня мають відбутися мирні переговори України та Росії, які запропонував Владімір Путін. Український лідер погодився на відновлення перемовин, заявивши, що "чекатиме на Путіна в Туреччині особисто".

У вівторок, 13 травня, стало відомо, що російська делегація буде в Стамбулі для переговорів. Про це заявив прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков. Однак хто представлятиме Росію на перемовинах – наразі не повідомляють.