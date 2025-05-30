"Випробування на довіру": Макрон закликав США ввести санкції проти Росії

Еммануель Макрон закликав США запровадити нові санкції проти Росії, якщо та підтвердить свою "неготовність до миру". Президент Франції наголосив, що Європа вже готова до посилення санкційного тиску.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Макрон закликав США до санкцій

Макрон в рамках турне Південно-Східною зустрівся з лідером Сінгапуру. Напередодні форуму він поспілкувався з журналістами та обговорив Україну.

Так, французький лідер прокоментував ймовірне проведення другу раунду переговорів, які можуть відбутися у Стамбулі вже 2 червня, та закликав Росію й США взяти на себе відповідальність за власні заяви. Зокрема, Макрон заявив, що Білий дім повинен підтвердити свою прихильність санкціям проти Москви, якщо Росія не готова до миру.

За словами президента Франція, що це своєрідний "тест на довіру до американців".

Я говорив з президентом Трампом 48 годин тому, і він висловив своє нетерпіння. Тепер питання в тому, що ми з цим робимо? Ми (європейці – 24 Канал) готові,

– заявив Макрон.

Водночас французький президент наголосив, що Європа заслуговує на довіру, адже "послідовна, надійна та не змінює власної позиції". Макрон зауважив, що європейські країни й далі вірять у міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю і "повагу до правил".