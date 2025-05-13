Росії бракує матеріалів для виробництва зброї, а Трамп може "закрутити гайки", – The Telegraph

Російська оборонна промисловість потерпає від дефіциту критично важливого матеріалу – танталу, який використовується для виробництва зброї. Причиною стали міжнародні санкції, які обмежили постачання цього рідкісного мінералу з-за кордону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал аналітика Девіда Акса для The Telegraph.

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Росії не вистачає матеріалів для виробництва зброї

Тантал використовується у високотехнологічних галузях, зокрема для виготовлення конденсаторів. Крилаті й балістичні ракети, дрони та танки російського виробництва оснащуються процесорами, навігаційними системами та радіоелектронікою з танталовими конденсаторами.

Майже весь тантал Росія імпортувала – переважно з Демократичної Республіки Конго, Бразилії та Китаю. Однак санкції США й низки європейських країн значно обмежили цей процес.

Хоча Росія має власні родовища танталу, їхні обсяги значно менші,

– повідомила аналітична група Frontelligence Insight.

До того ж, Росія не має сучасних потужностей для переробки мінералу в порошок високої якості, необхідний для виробництва конденсаторів.

Проблеми з виробництвом озброєння в Росії очевидні на всій 1300-кілометровій лінії фронту. Після втрати понад 15 тисяч одиниць бронетехніки російські війська змушені використовувати стару техніку часів Холодної війни, а подекуди навіть цивільні авто, мікроавтобуси, гольф-кари чи просто йти пішки. Це призвело до зростання щоденних втрат – іноді до 2000 загиблих і поранених на день.

Водночас Росія втрачає перевагу в повітрі: українські дрони переважають як кількісно, так і якісно.

Однією з причин падіння темпів виробництва зброї є саме дефіцит танталу. Раніше російські заводи імпортували оброблений мінерал з Африки, Китаю й Південної Америки через завод у Казахстані. Але Казахстан приєднався до режиму санкцій, і цей шлях заблоковано, а китайський тантал виявився неякісним.

За оцінкою Frontelligence, російській промисловості потрібно близько 770 кілограмів високоякісного танталу щомісяця. Для виконання наявних контрактів на постачання нових озброєнь найближчими місяцями російським заводам потрібно понад 4,5 тонни цього мінералу, але поточні запаси становлять трохи більше ніж дві тонни.

Щоб компенсувати дефіцит, Росія закуповує так звані компоненти "подвійного призначення" – деталі, призначені для цивільного використання, але придатні і для військової техніки. Їх ввозять через треті країни, які не приєдналися до санкцій, однак цей процес повільний і дорогий.

За словами аналітиків, саме суворий експортний контроль і тиск на постачальників – один із найефективніших способів, яким Вашингтон міг "закрутити гайки" у збройовому бізнесі Путіна.