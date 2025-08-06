Трамп розраховує, що Віткофф повернеться з Москви не з порожніми руками. Та якщо посланець приїде ні з чим, Трамп розлютиться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Трамп дедалі більше розчаровується в Путіні

Від результатів поїздки Віткоффа залежить, які санкції накладе Трамп на Росію.

Серед варіантів:

суворіше забезпечення виконання чинних санкцій;

приєднання до нового динамічного плаваючого цінового обмеження ЄС на російську нафту, яке набуде чинності у вересні;

вторинні санкції проти банків та нафтопереробних заводів в інших країнах, які сприяють торгівлі російською нафтою.

Проте у США все ж більше говорять про запровадження санкцій проти російського тіньового флоту.

Внесення суден до чорного списку флоту стане першим випадком, коли США запровадили санкції проти Москви після повернення Трампа до Білого дому в січні,

– підкреслюють журналісти.

Байден свого часу додав до списку санкцій 213 танкерів для перевезення сирої нафти, хімікатів або продуктів. Але Трамп не вводив ці санкції.

Росіяни використовували старі танкери, щоб торгувати нафтою і таким чином фінансувати війну