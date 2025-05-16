Макрон закликав Трампа до тиску на Путіна – Росія ігнорує вимоги про перемир’я

Росія ігнорує вимоги США та Європи щодо перемир’я. Макрон після розмови з Трампом заявив, що Кремль не йде на жодні контакти, а тому потрібен жорсткіший тиск.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням телеканал BFMTV. Президент Франції Емманюель Макрон розповів про результати розмови європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом.

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Макрон закликав Трампа до тиску на Путіна

За його словами, Росія повністю ігнорує заклики до припинення вогню, попри підтримку цієї вимоги з боку США, України та Європи.

Ми обговорили з президентом Трампом, що неприйнятно, що Росія не реагує на вимоги американців, підтримані Україною та європейцями. Ні щодо перемир’я, ні щодо зустрічі на рівні керівництва,

– заявив Макрон.

Французький лідер підкреслив, що наразі Європа намагається переконати Вашингтон долучитися до нових санкцій проти Кремля. Мета – посилити тиск на президента Росії Владіміра Путіна, який і далі демонструє повну зневагу до міжнародних вимог.