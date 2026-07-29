Закон Грема про санкції проти Росії можуть остаточно схвалити найближчими днями, – Politico

Сенат США може вже цього тижня остаточно схвалити двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Після смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема документ вирішили назвати на його честь.

Про це повідомляє Politico.

Закон Грема виходить на фінальне голосування

Після смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема законопроєкт отримав його ім'я. Він був одним із головних авторів документа разом із сенатором-демократом Річардом Блументалем і протягом тривалого часу просував його ухвалення.

Розгляд законопроєкту затягувався через дискусії між законодавцями та Білим домом. Адміністрація президента наполягала на тому, щоб глава держави зберіг широкі повноваження щодо визначення обсягу та порядку застосування санкцій.

За кілька днів до своєї смерті Ліндсі Грем, перебуваючи в Києві, заявив, що Білий дім погодився на оновлену редакцію документа. Вона розширює перелік російських юридичних та фізичних осіб, щодо яких санкції мають застосовуватися обов'язково, зокрема охоплює так званий тіньовий флот, який використовується для експорту російської нафти.

Крім санкцій проти російського керівництва, енергетичного сектору та суден тіньового флоту, законопроєкт також включає окремі санкційні положення щодо Ірану. Ці зміни були внесені після компромісу між законодавцями.

Одним із найбільш дискусійних пунктів документа стали повноваження президента США запроваджувати мита щодо найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Частина демократів висловила занепокоєння тим, що це може суттєво розширити тарифні повноваження Дональда Трампа.

Попри ці суперечки, більшість демократів підтримала просування законопроєкту. Проти процедурного голосування виступили лише 11 сенаторів-демократів та республіканець Ренд Пол.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що ухвалення документа має стати чітким сигналом російському диктатору Володимиру Путіну про те, що він не зможе залякати Україну, а Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть свого союзника.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Київ щодня закликає до припинення війни та готовий до тимчасового перемир'я, однак Росія відмовляється від такого кроку. За його словами, саме небажання Володимира Путіна припинити бойові дії змушує Україну та її союзників посилювати тиск на Кремль.

Зеленський наголосив, що одним із ключових інструментів впливу залишаються міжнародні санкції, які мають обмежити можливості Росії продовжувати агресію. Президент мав на увазі законодавчу ініціативу покійного американського сенатора Ліндсі Грема, яка передбачає жорсткіші санкції проти Росії та вторинні обмеження для тих, хто допомагає Москві обходити санкційний режим.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до дипломатичних переговорів, але лише за умови припинення вогню, на що Кремль наразі не погоджується. Він додав, що саме посилення міжнародного економічного тиску може змусити Росію змінити свою позицію та наблизити справедливий мир.