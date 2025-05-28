США готові чинити максимальний тиск на Росію в разі потреби, – Держдеп

Сполучені Штати готові швидко посилити тиск на Росію, якщо виникне така потреба. Запропонований у Сенаті законопроєкт про запровадження "екстремальних" санкцій проти країни-агресорки є чітким сигналом про рішучість Вашингтона.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Держдепу США Теммі Брюс в етері Fox News.

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Чи готові США посилити тиск на Росію

Брюс заявила, що США готові швидко посилити тиск на Росію, якщо це буде необхідно. Коментуючи ініціативу Сенату щодо запровадження "екстремальних" санкцій, вона зазначила, що сам законопроєкт, незалежно від подальших дій сенаторів, вже є "сигналом про готовність США діяти".

Це той законопроєкт, який, незалежно від того, що може зробити Сенат, сигналізує про те, що ми готові діяти швидко, що Америка готова чинити максимальний тиск, якщо хочете, на Росію. І у президента в його скриньці з інструментами багато інструментів. Він явно людина, яка має кінцеву мету, і він має намір її досягти. Путін це розуміє,

– наголосила речниця Держдепу.

На її думку, незабаром це також зрозуміє і російський народ.

До слова, ЗМІ підрахували, що інтенсивність російських атак по Україні знизилася в 6 разів. Це сталося після того, як Трамп пригрозив Росії санкціями.