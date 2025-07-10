Новий підхід спрацював: Трамп, здається, почав розуміти, чого Європа хоче для України, – NYT

Європейські лідери змінили підхід у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом. Цього разу вони вдалися до поєднання лестощів і тиску, що допомогло створити імпульс для питання запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

До теми Трамп нарешті зрозумів, що Путін не хоче закінчувати війну проти України, – The Telegraph

Яку тактику застосувати європейські лідери щодо Трампа?

Журналісти зазначили, що відколи Трамп вдруге став президентом США, лідери по всій Європі спонукали його рішуче підтримати Україну в її боротьбі проти вторгнення Росії. Останніми тижнями деякі з них спробували новий підхід у приватних розмовах з президентом США, який, як вони знають, часто добре реагує на лестощі.

Так, у переговорах з Трампом ці лідери, включно із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, похвалили американського лідера за відправлення бомбардувальників для завдавання серйозного удару по ядерній програмі Ірану, повідомили два європейські чиновники, знайомі з цим питанням.

Вони сказали Трампу, що він може зробити щось подібне в Україні – не з бомбами, а з новим пакетом санкцій, спрямованих на руйнування економіки Росії. І, здається, президент США нарешті почав схвалювати цю ідею.

Фрідріх Мерц та його колеги у Франції, Великій Британії та Італії публічно заявили Трампу, що нові санкції США можуть змусити президента Росії Володимира Путіна розпочати серйозні переговори щодо припинення війни. Без них Путін ескалував би та продовжував атаки Росії, намагаючись прорвати оборону України,

– мовиться у матеріалі.

Ця ескалація, видається, виснажила терпіння Трампа щодо Путіна. Вона сталася після місяців телефонних розмов між лідерами та на тлі згасання надій Білого дому на те, що Трамп зможе покластися на свої стосунки з Путіним і тиснути на Україну, щоб вона домовилась про перемир'я та припинення війни.

Яким чином нові санкції можуть вплинути на Росію?

Одразу після телефонної розмови з Путіним 3 липня, яку Трамп назвав неприємною, американський президент заявив, що він "дуже рішуче" розглядає можливість підтримки двопартійного законопроєкту Сенату, який передбачає запровадження суворих санкцій проти країн, що купують російську нафту. До цих країн належать Китай, Індія, Бразилія та навіть деякі члени Європейського Союзу.

"Видобуток нафти є рушійною силою російської економіки та ключовим джерелом доходів для військової машини Путіна. Західні лідери намагаються придушити ці доходи з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, зокрема за допомогою санкцій. Їм це не вдалося так добре, як вони сподівалися", – пишуть журналісти.

Деякі аналітики припускають, що законопроєкт, якщо його буде схвалено, може мати набагато більший вплив, ніж будь-які раніше запроваджені санкції проти Росії.

Економічні наслідки законопроєкту є разючими та масштабними,

– сказав Бен Гарріс, віцепрезидент і директор Програми економічних досліджень Брукінгського інституту.

За словами експерта, є лише три правдоподібні результати цих санкцій: відступ російських військ, обвал на світових енергетичних ринках або світова рецесія через спад у світовій торгівлі. За словами Гарріса, з цієї причини законопроєкт слід вважати одночасно сміливим і ризикованим.

Але інші аналітики попереджають, що може знадобиться час, щоб санкції, передбачені законопроєктом, вдарили по Росії настільки сильно, щоб змусити Путіна до переговорів, і що Трамп може не виконати багато з цих торгівельно-економічних обмежень.

Цікаво, що російські чиновники, видається, все ж трохи стурбовані перспективою підтримки Дональдом Трампом нового пакета санкцій. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив сенаторів у спробі "підірвати основу для нормальної взаємодії між Сполученими Штатами та Росією", а також заявивши, що американці вживають кроків, які будуть "шкідливими для самих США".

Коли Трамп може ухвалити новий пакет санкцій?

Дональд Трамп заявив журналістам, що в нього "в голові" є термін, коли він може підтримати нові санкції, і припустив, що законодавці зрештою наслідуватимуть його приклад. Державний секретар Марко Рубіо повідомив журналістам, що адміністрація працює із законодавцями над формуванням законопроєкту.

Протягом останніх тижнів сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь працювали над тим, щоб зробити свій проєкт закону більш прийнятним для Трампа. Водночас президент США дедалі більше розчаровувався в Путіні.

Тепер сенатори планують надати Трампу широкі повноваження у визначенні того, як і коли застосовувати фінансові санкції до Росії, серед інших змін до законопроєкту.

Водночас європейські лідери продовжують тиснути на Дональда Трампа з цього питання як публічно, так і приватно. Союзники України наголосили, що суворіші санкції з боку Сполучених Штатів створять важелі впливу на Росію, які не зможе втілити жодна інша країна.

Після зустрічі НАТО в Нідерландах наприкінці минулого місяця Мерц заявив, що він ще раз сказав Трампу, що він має найкращі можливості допомогти Україні. Він сказав, що закликав американського лідера скористатися імпульсом від військових ударів США по Ірану, "не у військовому плані, а з погляду торгівельної політики".