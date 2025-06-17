Це коштуватиме США мільярди доларів, – Трамп про те, чому не вводить санкції проти Росії

Дональд Трамп прокоментував свою неготовність карати Росію жорсткими санкціями. За його словами, це не простий крок і коштуватиме Сполученим Штатам мільярди доларів.

Американський лідер згадав про санкції проти Росії під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також Найближчими тижнями Трамп може вдарити санкціями по Росії, – Politico

Чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії

Президент США відреагував на заклики Європи та Британії до рішучих дій через війну в Україні на саміті G7. "Нехай вони зроблять це першими", – заявив він.

На думку Трампа, санкції проти Росії коштуватимуть Сполученим Штатам багато грошей та він закликав Європу "почати першими".

Коли я запроваджую санкції, це коштує США величезні гроші – мільярди й мільярди доларів. Це не просто підписати документ. Санкції – це не така легка справа, це не вулиця з одностороннім рухом,

– заявив Трамп.

Американський лідер заявив, що хоче зосередитися на відновленні заблокованих мирних переговорів, перш ніж вдаватися до нових покарань проти Росії.

Нагадаємо, що Трамп достроково покинув саміт G7, не зустрівшись із Зеленським, як очікувалося. Американський чиновник пояснив, що президент США передумав після того, як у тексті заяви внесли певні зміни. У ній, зокрема, йдеться про те, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю, а Ізраїль має право на самозахист.