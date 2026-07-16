Це буде вбивчо для Москви, – аналітик про особливість законопроєкту Грема-Блюменталя

Дональд Трамп припустив підписання законопроєкту про "пекельні санкції" для Росії над яким працював покійний сенатор Ліндсі Грем. Він зазначив, що документ матиме право на життя, якщо туди внесуть Іран та "Хезболлу".

Як пояснив 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук, законопроєкт передбачає великі мита для країн, які торгують з Росією. На цьому упродовж багатьох років наполягав Грем.

Що означатиме ухвалення закону для Росії?

"У законопроєкті згадано про 5 найбільших імпортерів російського газу й нафти. Якщо справді ведуть хоча б 100% мита, то це буде абсолютно вбивчо для Москви", – наголосив Олег Рибачук.

Можемо говорити, що це просто "поховає" можливість Росії заробляти на енергоресурсах. Адже Європа у 2027 році також відмовляється від закупівлі російських газу й нафти. До того ж введення законом цих санкцій має певну особливість.

"Трамп може сам вводити санкції, але коли вони вводяться законом через Конгрес, то їх дуже важко скасувати. Можуть пройти десятиліття, змінитися кон'юнктура, може не бути ні Путіна, ні Трампа, але Росія досі перебуватиме під цими санкціями", – додав Рибачук.

Росію можуть чекати "пекельні санкції": дивіться відео

Експерти уже згадують поправку Джексона – Веніка, яку ухвалили у 70-х роках для того, щоб покарати Радянський Союз за те, що євреїв не випускали за кордон. Ще у 1990-их роках Україна досі перебувала під цими санкціями, хоча ми не мали нічого спільного з рішеннями СРСР. Так само Росія лише через роки позбулася від дії цього закону.

Це ілюстрація того, як складно скасувати законодавчу ініціативу. Для нас важливо, щоб Трамп не просто використовував цей закон для тиску на Росію, а щоб він реально запустив всі ці механізми,

– підкреслив Рибачук.

Адже закон дає право президенту використовувати ці санкції. Ліндсі Грем доклав багато зусиль, щоб це нарешті сталося і найкращим вшануванням його пам'яті з боку Трампа буде ухвалення цього важливого документа.

Щодо Ірану та "Хезболли", то є можливості додати їх до законопроєкту. Але для нас найважливіше, щоб Росію нарешті позбавили можливості заробляти гроші для вбивства українців.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Ліндсі Грем хотів би ухвалення цього законопроєкту. Президент додав, що є велика ймовірність, що це все-таки станеться, однак остаточне рішення ще не ухвалене.